Rádios HT e cocaína são localizados com adolescentes pela PM

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, com 14,6 gramas de cocaína, dois rádios HT e seus carregadores, nesta sexta-feira (3). A ocorrência foi registrada no Jardim Colonial II, em Apucarana.

Durante patrulhamento, a equipe abordou o jovem, de 15 anos, que estava com um rádio HT e durante revista pessoal, localizou uma quantidade de cocaína. Logo em seguida, de acordo com o boletim, a PM conversou também com o outro adolescente, que já tem diversas passagens pela polícia, e ele também portava um rádio HT.

Se aproximando de uma casa suspeita de ser ponto de tráfico, conforme os policiais viram um homem fugir do local em alta velocidade. Ao entrar na casa, a PM encontrou várias cédulas de R$ 2 jogadas e mais dois carregadores de rádio HT.

Diante dos fatos, os adolescentes e os objetos foram levados para a 17ª SDP.