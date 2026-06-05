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MULTAS NO TRÂNSITO

Radar na Avenida Brasil já multou quase 800 motoristas em Apucarana

Segundo o órgão federal, das 770 infrações registradas até o momento, apenas nove multas haviam sido quitadas

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 05.06.2026, 19:14:25 Editado em 05.06.2026, 19:42:34
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Radar na Avenida Brasil já multou quase 800 motoristas em Apucarana
Autor O equipamento está localizado na BR-369, no km 200,25, nas proximidades do Tropical Shop - Foto: TNOnline

Em pouco mais de 20 dias de funcionamento, o radar instalado na Avenida Brasil, em Apucarana (PR), já registrou 770 autos de infração desde o início da operação, em 9 de maio deste ano. Os dados foram levantados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a pedido do TNOnline e da Tribuna do Norte.

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O equipamento está localizado na BR-369, no km 200,25, nas proximidades do Tropical Shop. Segundo o órgão federal, das 770 infrações registradas até o momento, apenas nove multas haviam sido quitadas até o fechamento desta reportagem, gerando arrecadação de R$ 1.301,58.

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O radar começou a operar após a instalação concluída no início de maio. O trecho fiscalizado possui limite de velocidade de 60 km/h e foi escolhido em razão do fluxo intenso de veículos e do histórico de acidentes registrados na via, que funciona como prolongamento da BR-369 no acesso entre Apucarana e Arapongas.

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De acordo com o Dnit, os equipamentos de fiscalização eletrônica têm como objetivo reduzir acidentes e reforçar a segurança viária, especialmente em trechos urbanos com grande circulação de veículos e pedestres. A medida integra um conjunto de ações voltadas ao monitoramento do trânsito e à prevenção de acidentes.

Novos radares estão sendo instalados na BR-369 e na BR-376

Além do equipamento já em operação na Avenida Brasil, o Dnit confirmou que outros dois pontos de fiscalização eletrônica estão em processo de implantação em Apucarana.

Um deles será instalado na BR-369, no km 208, nas proximidades do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) e do Núcleo Habitacional João Paulo I. Conforme o órgão, o equipamento está em fase de estudo e elaboração pela empresa operadora.

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Outros dois radares estão previstos para a BR-376, no km 4,6. Neste caso, os equipamentos já foram instalados e passam por conferência técnica do Dnit antes da entrada em funcionamento.

O órgão não informou prazo para o início da fiscalização nos dois novos pontos.

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