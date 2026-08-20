Quinta-feira terá mudança no tempo e queda nas temperaturas em Apucarana

Instabilidades avançam pelo Paraná, enquanto o Norte terá variação de nuvens e temperaturas mais altas

Apucarana terá uma quinta-feira (20) de temperaturas mais amenas, com mínima de 16°C e máxima de 22°C, segundo a previsão do Simepar. Apesar do retorno das instabilidades ao Paraná com o avanço de uma nova frente fria, não há previsão de chuva para o município, com probabilidade de ocorrência em 0%.

Em Apucarana, a umidade relativa do ar deve variar entre 57% e 74%. Os ventos sopram de oeste, com velocidade média de 11 km/h, podendo atingir rajadas de até 40 km/h. A previsão indica precipitação acumulada de 0,0 milímetro.

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No Paraná, a nova frente fria muda as condições do tempo ao longo do dia. Pela manhã, há previsão de chuva principalmente nas regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste. Durante a tarde, as instabilidades avançam para o Centro-Sul e parte dos Campos Gerais.

Já no Leste e no Norte do Paraná, incluindo a região de Apucarana, o tempo deve permanecer com variação de nebulosidade e temperaturas mais elevadas. O Simepar destaca a presença de bastante calor nessas áreas.