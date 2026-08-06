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PREVISÃO

Quinta-feira terá chuva forte e ventos de até 50 km/h em Apucarana

Formação de ciclone extratropical deve aumentar a instabilidade e provocar temporais em todas as regiões do Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quinta-feira terá chuva forte e ventos de até 50 km/h em Apucarana
Autor Em Apucarana, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 98% - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana deve ter uma quinta-feira (6) marcada por chuva e aumento da instabilidade, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A formação de um ciclone extratropical ao longo do dia deve favorecer a ocorrência de temporais em diferentes regiões do Paraná.

Em Apucarana, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%, com previsão de 14,9 milímetros de precipitação acumulada. A umidade relativa do ar deve variar entre 72% e 98%.

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As temperaturas ficam amenas, com mínima de 15°C e máxima de 22°C. Os ventos devem soprar de nordeste a 11 km/h, mas as rajadas podem chegar a 50 km/h.

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No Paraná, o Simepar aponta que o início da formação de um ciclone extratropical deve intensificar a instabilidade atmosférica e favorecer a ocorrência de temporais dispersos em todas as regiões do Estado.

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As rajadas de vento também ganham força progressivamente ao longo do dia. A situação deve ser mais evidente no setor leste do Paraná durante a tarde, onde são esperados ventos superiores a 50 km/h.

A recomendação é de atenção diante da possibilidade de temporais e ventos fortes, especialmente durante os períodos de maior instabilidade.

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