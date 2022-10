Quinta-feira será instável com máxima de 25ºC em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Existe uma precipitação acumulada de 1.6 mm para a Cidade Alta

A quinta-feira (13) será chuvosa na maioria dos municípios paranaenses, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A tendência de os acumulados serem mais significativos entre o oeste, sudoeste e centro-sul do Estado.

continua após publicidade .

Ainda conforme o instituto meteorológico, algumas tempestades não estão descartadas, mas elas atuam de forma mais pontual e rápida.

No norte do Paraná, onde Apucarana fica localizada, o dia também será chuvoso. Na Cidade Alta, por exemplo, há uma precipitação acumulada de 1.6 mm. As chuvas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

continua após publicidade .

A quinta-feira será de temperaturas agradáveis em Apucarana e na região. A previsão aponta que a mínima obtida no município, ao amanhecer, foi de 17ºC, enquanto a máxima deve chegar à casa dos 25ºC.

Faxinal, município que também pertence ao Vale do Ivaí, deve registrar valores entre 13º e 23ºC. A previsão indica que Ivaiporã, por sua vez, obteve mínima de 15ºC. A máxima não ultrapassa dos 25ºC.

Siga o TNOnline no Google News