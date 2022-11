Quinta-feira será ensolarada com máxima de 28ºC em Apucarana

Da Redação

A previsão ainda aponta que a instabilidade deve retornar no fim de semana

A frente fria que atuava sobre o Estado se afastou e, por conta disso, o tempo volta a ficar firme nesta quinta-feira (24) aos poucos em quase todos os setores. Algumas áreas ainda apresentam nebulosidade significativa, o que favorece a ocorrência de chuva, principalmente entre o Norte Pioneiro, Campos Gerais e leste do Paraná. Não há previsão de tempestades.

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que para Apucarana, norte do Estado, o tempo fica ensolarado. É possível que, em alguns períodos, o sol fique entre nuvens, mas não há possibilidade de chuva.

Devido ao predomínio do sol, as temperaturas se elevam bastante durante a tarde, principalmente nos municípios que ficam entre o noroeste, oeste e sudoeste, onde as máximas se aproximam ou ultrapassam dos 30ºC.

Faz bastante calor na Cidade Alta também. A previsão do instituto meteorológico informa que os valores devem variar entre 17ºC e 28ºC.

