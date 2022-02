Da Redação

Quinta-feira será de tempo nublado e quente em Apucarana

Embora a Cidade Alta tenha amanhecido nublada nesta quinta-feira (3), as temperaturas continuam elevadas, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Conforme a previsão do instituto, Apucarana deve registrar máxima de 27ºC. Já a mínima foi de 20ºC.

Ainda de acordo com o Simepar, a instabilidade permanece na região. Sendo assim, existe possibilidade de ocorrência de chuva na cidade. A precipitação acumulada é de 5.6 mm.

Na quinta-feira o dia fica um pouco mais abafado. As condições para ocorrência de chuvas aumentam de forma mais expressiva a partir do setor oeste. Há uma frente fria que avança ao sul do país, favorecendo na formação de instabilidade a partir do Paraguai e faixa oeste do sul do país, bem como o Paraná.