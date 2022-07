Quinta-feira será de tempo firme em Apucarana e região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tempo segue firme na Cidade Alta nesta quinta-feira

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que nesta quinta-feira há poucas alterações nas condições atmosféricas no Paraná. O bloqueio atmosférico segue impedindo o avanço dos sistemas frontais até o Estado, por isso o tempo fica estável.

continua após publicidade .

No norte do Paraná, por exemplo, que é onde Apucarana fica localizada, pode haver alguns períodos com algumas nuvens, mas não existe possibilidade de chuva. Na maior parte do dia, o sol deve predominar.

O instituto meteorológico informa que apenas o litoral deve registrar muita nebulosidade.

continua após publicidade .

Além disso, as temperaturas devem ficar elevadas em várias regiões durante a tarde, e a umidade relativamente baixa. Na Cidade Alta, os termômetros atingirão à máxima de 28ºC. A mínima obtida foi de 14ºC ao amanhecer.

Região

A quinta-feira apresenta as mesmas características que as do dia anterior, em Jandaia do Sul. O tempo continua firme no município, e as temperaturas devem variar entre 13ºC e 27ºC.

continua após publicidade .

O tempo também será ensolarado em Ivaiporã, onde os termômetros devem alcançar a máxima de 26ºC. A mínima obtida foi de 13ºC.

Já Faxinal deve registrar um amanhecer mais gelado, com mínima de 11ºC. Mas, com a presença do sol, deve esquentar ao decorrer do dia, e, com isso, a cidade registrará máxima de 25ºC.

Siga o TNOnline no Google News