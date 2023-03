Quinta-feira será de tempo firme em Apucarana, aponta Simepar

Da Redação

A máxima prevista é de 31ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a quinta-feira (23) será mais um dia com temperaturas elevadas no estado. Alguns setores podem registrar chuvas isoladas por conta do aquecimento diurno.

Já outras regiões, como, por exemplo, a oeste e norte, não devem ser afetadas com pancadas, mas podem obter temperaturas que ultrapassam facilmente os 30ºC.

Apucarana, por exemplo, será uma das cidades a registrar valores intensos durante a tarde. De acordo com o Simepar, a máxima prevista para o município é de 31ºC. O que influencia as altas temperaturas é o predomínio do sol.

Conforme o Simepar, ao amanhecer, a mínima registrada foi de 17ºC.

Ainda segundo o instituto meteorológico, diferente dos dias anteriores, Apucarana não deve registrar chuva ao decorrer desta quinta.

