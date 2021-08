Da Redação

Quinta-feira será de tempo fechado em Apucarana e região

Apucarana amanheceu nublada nesta quinta-feira (5) e registrou temperatura mínima de 10º C. A máxima deve chegar aos 22º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a quinta-feira será de tempo fechado na cidade e região, porém, não há possibilidade de ocorrência de chuva.

Uma maior presença de nuvens no Paraná ocorre em parte do leste, centro-sul, RMC e litoral, mas, o sol aparece entre nuvens nestas áreas. Alguma chuva leve ou chuvisco ocasional pode ocorrer de forma bem pontual. Nas demais regiões, alguma nebulosidade no céu e tempo estável, enquanto as temperaturas em média, ficam mais agradáveis durante o período do dia.