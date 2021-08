Da Redação

Quinta-feira será de tempo estável em Apucarana e região

Apucarana amanheceu com o tempo firme nesta quinta-feira (19) e registrou temperatura mínima de 19º C. A máxima deve chegar aos 34º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região.

O tempo se mantém estável nesta quinta-feira no Paraná. Destaque para os ventos do quadrante norte, mais aquecidos, que podem variar a intensidade de moderados a ocasionalmente fortes a partir da faixa oeste/noroeste, principalmente. O dia volta a ser um pouco quente, com elevação de temperaturas até o período da tarde.