Quinta-feira será de tempo estável em Apucarana e região

Apucarana amanheceu ensolarada nesta quinta-feira (20) e registrou temperatura mínima de 14º C. A máxima deve chegar aos 29º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva para a cidade e região.

A massa de ar frio e seco que atua sobre o Paraná mantém o tempo estável e com o sol predominando no decorrer da manhã e tarde desta quinta-feira. Apenas no leste do Estado, entre a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e as praias, há uma maior variação de nebulosidade em alguns momentos do dia, mas sem previsão de chuvas. Teremos um amanhecer com temperaturas baixas, mas à tarde os valores ficam agradáveis. No oeste, noroeste e norte esquenta bastante, com temperaturas acima dos 30°C em vários municípios.