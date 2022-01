Da Redação

Quinta-feira deve ser instável em Apucarana e região

A chegada de uma frente fria trouxe instabilidade para Apucarana e região nesta quinta-feira (27). De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode haver ocorrência de chuva na Cidade Alta. A precipitação acumulada é de 20.4 mm.

São esperadas pancadas de chuva forte, com raios e não se descarta até a ocorrência de alguns vendavais e risco para a ocorrência de granizo. O calor ameniza de forma bem expressiva, pois as temperaturas apresentam declínio em função do tempo mais instável.



Ainda conforme o Simepar, as temperaturas ficam amenas, diferente dos dias anteriores. Ao amanhecer o município registrou mínima de 22ºC e a máxima deve chegar aos 27ºC.