Da Redação

Quinta-feira deve ser de tempo abafado em Apucarana e região

A quinta-feira (7) deve ser de tempo abafado na Cidade Alta e região. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima prevista é de 19ºC, enquanto a máxima é de 28ºC.

O tempo fica mais abafado no início do dia, com aumento da instabilidade durante o período. Uma nova onda de instabilidade ganha força e avança, a partir do norte/nordeste da Argentina, para o sul do Brasil. Na região do Paraná, entre à tarde e à noite, o tempo muda a partir do oeste e áreas de fronteira com a Argentina e divisa com Santa Catarina.

Ainda conforme o Simepar, as nuvens devem predominar nesta quinta-feira em Apucarana. O instituto também não descarta a possibilidade de chuva em pontos isolados.