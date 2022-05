Quenianos confirmam participação na Prova 28 de Janeiro

Da Redação

Os atletas quenianos Bernard Kipsang Chumba e Vivian Kiplagati, que são agenciados pelo ex-corredor Moacir Marconi, o Coquinho, serão atração na 59ª edição da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, que ocorrerá no dia 21 de maio pelas ruas e avenidas de Apucarana. Faltando menos de três semanas para a realização da prova, a competição já tem mais de 2.700 atletas inscritos, somando a Vinteotinha e as corridas de 5 e de 10 quilômetros.



No dia 10 de novembro do ano passado, Bernard, Vivian e Coquinho haviam feito uma visita ao prefeito Junior da Femac já confirmando presença na 59ª edição da prova, que anteriormente seria realizada no dia 29 de janeiro nesse ano. Mas devido ao aumento de casos da covid-19 naquela época a competição foi adiada.

O prefeito Junior da Femac destaca que a prova mais uma vez contará com atletas de ponta do pedestrianismo internacional. “Uma honra poder receber a presença dos atletas quenianos, que dão um brilho todo especial a prova e que deixa a competição com alto índice técnico tanto no masculino como no feminino. Nessa retomada do esporte no município a Prova 28 de Janeiro volta com tudo para a alegria da comunidade apucaranense”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que a “28” mantém a tradição em trazer atletas com bons currículos no esporte. “Estamos preparando a corrida com muito carinho e tenho certeza que a prova nesse ano será um sucesso, principalmente pela vinda dos atletas quenianos. Além disso, teremos bons nomes nacionais como o paulista Altobeli Santos da Silva que já ganhou a Prova 28 em duas ocasiões”, frisa Grillo.

Nas provas mais recentes, Bernard foi segundo colocado na Meia Maratona de São Paulo; primeiro na Maratona de João Pessoa-PB e na Volta da Pampulha em Belo Horizonte na temporada 2021, e obteve a terceira posição na Maratona Internacional de São Paulo em 2022.

Já Vivian foi campeã da Maratona Internacional de Recife (2015), na Prova de Sertãozinho (2019), na Maratona de João Pessoa-PB (2021) e na Volta da Pampulha (2021). Nesse ano, ela conquistou a terceira colocação na Maratona Internacional de São Paulo.

Em 2022, a Vinteoitinha começa às 15h30, a prova de 5 quilômetros às 19 horas e a corrida de 10 quilômetros terá largada às 20h15.

As inscrições da prova ficarão abertas até o dia 11 de maio e podem ser feitas pelo portal da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28.

Mais informações sobre a 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184.