Quem é Mateus Apucarana, campeão na base do Grêmio (RS); veja gols

Nascido em Apucarana, mas morador de Califórnia, o atacante Mateus Aparecido da Silva, de 14 anos, é a mais nova aposta da base do Grêmio, de Porto Alegre (RS). Com quatro gols marcados, o camisa 9 foi um dos destaques do título do tricolor gaúcho no 42º Efipan (Encontro de Futebol Infantil Pan-americano), disputado em janeiro na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. No clube gaúcho, o garoto é conhecido como "Mateus Apucarana".



A competição, uma das mais tradicionais na categoria sub-14 do país, já revelou inúmeros talentos, desde Tévez, Riquelme, Cambiasso, Alexandre Pato, Ronaldinho Gaúcho, Robinho até Neymar.

O Grêmio foi campeão invicto da competição, derrotando o Olímpia-PAR na decisão pelo placar de 4 a 1. Um dos gols foi marcado por Mateus Apucarana. Outro destaque da equipe é o meia Gabriel Mec, agenciado pela empresa de Neymar, astro do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira.

O garoto natural de Apucarana começou a jogar futsal com 4 anos em Califórnia na Escola CT Davi Futsal e Futebol, com o professor Danilo Laurentino da Silva. Danilo conta que, desde cedo, o menino mostrava muito talento. “Sempre demonstrou um bom poder de finalização e muita habilidade”, destaca o professor.

Em 2016, com 8 anos de idade, o menino foi convidado para fazer testes no Grêmio, levado pelo empresário Michel Barreto, e agradou. No ano seguinte, ele fez as malas e foi morar em Porto Alegre. Desde então, é um dos destaques das categorias infantis do tricolor gaúcho.



A mãe Angela Maria da Silva e o pai Claudemir Aparecido da Silva, o Sabugo, vivem com o filho na capital do Rio Grande do Sul, apostando no sonho do garoto em ganhar a vida no futebol. A expectativa é grande. “O Mateus tem bastante projeção e o clube está apostando muito nele”, conta o pai, que trabalha em Porto Alegre no setor de mudanças, enquanto a mãe é manicure.

O apelido Mateus Apucarana foi dado por conta do local de nascimento. “Ele nasceu no Hospital da Providência, em Apucarana, e foi registrado na cidade, mas sempre morou em Calilfórnia”, comenta o pai.

O Grêmio buscou nos últimos anos vários jogadores em Apucarana. Gui Azevedo e Gazão chegaram a se destacar no clube, mas estão atualmente emprestados. O primeiro para o Ypiranga, de Erechim, e o segundo para o Avaí (SC). Outro apucaranense, o atacante Alisson, de 17 anos, ainda está no Grêmio. Ele assinou em 2022 seu primeiro contrato profissional com o clube e também é destaque da base, com inúmeras passagens pela Seleção Brasileira.

O primeiro contrato também é o sonho de Mateus Apucarana. Agenciado pela empresa FM Esportes, do empresário Fernando Matos, o jogador só pode assinar seu primeiro vínculo profissional aos 16 anos. “A carreira no futebol é um sonho difícil, sem dúvida, mas não é impossível. A gente acredita muito no potencial do Mateus”, comenta o pai, que destaca o foco e a dedicação do filho na carreira.

Sabugo conta que o garoto começou como extrema, mas ganhou uma oportunidade no comando do ataque após a lesão de um colega e se firmou como artilheiro. O próximo desafio do jogador é o Campeonato Brasileiro Sub-15, que começa em março.

Por Fernando Klein

