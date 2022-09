Queda no preço do gás pode não chegar a consumidor de Apucarana

Da Redação

Botijão de 13 quilos custa entre R$ 115 a R$120 em Apucarana

A redução no preço do quilo do gás de cozinha, anunciada pela Petrobras, nesta quinta-feira (22), pode não refletir - novamente - no bolso do consumidor de Apucarana. Esta é a segunda queda anunciada pela estatal neste mês. A primeira, em 12 de setembro, não provocou alteração no preço dos produtos em Apucarana.

Ocorre que há apenas duas semanas, houve o dissídio coletivo dos trabalhadores do setor, que impactou o preço do quilo na casa dos R$ 6, repassado em setembro. E por conta desse reajuste, a última alteração no preço do gás de cozinha anunciada na semana passada, não teve reflexo no preço pago pelo consumidor final.

De acordo com o proprietário de uma revenda de gás em Apucarana, Valdemir Ribeiro Felix, pode ser que a redução anunciada nesta quinta-feira (22) nem chegue ao bolso do consumidor porque o preço do produto está defasado e alguns estabelecimentos acabam absorvendo.

Antes da Petrobras anunciar a queda em 12 de setembro, as companhias já haviam aumentado mais de 7% no preço. É importante que os consumidores saibam disso para entender porque o preço do gás não baixou” - Valdemir Ribeiro Felix, - Valdemir Ribeiro Felix,

Proprietária de outra revenda de gás Fabiana Zambonini explica que a primeira redução foi tão mínima diante do aumento de preço que os estabelecimentos acabaram mantendo os mesmos valores. Ela também não acredita que a redução anunciada nesta quinta-feira (22) possa ter grandes reflexos no custo do produto. “Vamos receber um carregamento nesta sexta-feira e só vamos saber na hora”, comenta.

Em Apucarana, o botijão de gás de 13 quilos é vendido entre R$ 115 para retirar e R$ 120 para entregar.

ARAPONGAS

Em Arapongas, o botijão de gás de 13 quilos é encontrado entre R$ 109 e R$ 110 para buscar e entre R$ 115 e R$ 120 para entregar. Funcionário de um estabelecimento do ramo, Rafael Folk também acredita que esta última redução anunciada pela Petrobras não terá reflexos no preço para o consumidor final.

“Eu espero que sim, mas a gente tenta segurar o máximo, toda alta de preço gente sempre perde alguma coisa para não subir tanto o custo para o consumidor e sempre trabalhamos na margem de lucro”, diz.

Gás ficou mais caro mesmo após corte de preços nas refinarias

O preço do gás de cozinha registrou uma alta na média nacional de 1,2% na última semana. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Bioconbustível (ANP), o botijão passou de R$ 111,91 para R$ 113,25. O aumento vai em contramão ao corte da Petrobras de 4,7% dos preços do gás nas refinarias que passou a valer a partir de 13 de setembro.

De acordo com a ANP, já é a terceira semana consecutiva com alta, embora os os dados anteriores demonstrem um aumento relativamente menor do que os coletados após os cortes.

A venda de botijões de gás tem sofrido uma queda nos últimos meses. Foi relatado uma diminuição de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em nota, a associação brasileira de Entidades de Classe das Revendas de Gás (Abragás) diz que os compradores finais ainda não tiveram a chance de observar a queda nos preços por fatores externos.

“Possivelmente os consumidores não perceberão redução nos preços, devido ao aumento repassado pelas distribuidoras referente ao dissídio e outros custos operacionais do segmento”, diz a nota.

