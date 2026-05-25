Queda de telhado deixa idoso ferido em Apucarana

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Um idoso de 74 anos ficou ferido após cair de um telhado na manhã desta segunda-feira (25), no distrito de São Domingos, em Apucarana.



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Equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, e do Samu foram mobilizadas para prestar atendimento à vítima, que foi encontrada inconsciente e com sangramento na região da orelha.

Segundo as equipes de socorro, o idoso sofreu contusão craniana após a queda. Durante o atendimento médico, ele retomou a consciência.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada pela equipe avançada do Samu ao Hospital da Providência.

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As circunstâncias do acidente não foram informadas.