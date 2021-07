Queda de moto deixa motociclista ferido em Apucarana

Da Redação

Henrique de Lima da Silva de 24 anos, sofreu uma queda de moto no final da tarde desta segunda-feira (26), na Rua Henri Hermann Robert Storm no Parque Industrial Oeste em Apucarana.

continua após publicidade .

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro à vítima, que foi levada para o Hospital da Providência. O homem sofreu lesões no punho e tornozelo.

Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local para orientar e realizar os procedimentos cabíveis.