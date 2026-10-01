Queda de moto deixa duas mulheres feridas em Apucarana
Vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram levadas para atendimento médico
Duas mulheres ficaram feridas após sofrerem uma queda de moto na manhã desta quinta-feira (1º), por volta das 7h30, na Rua Deolindo Massambani, em frente ao antigo frigorífico, em Apucarana.
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O acidente ocorreu quando a condutora da motocicleta tentou frear ao perceber que o carro que seguia logo à sua frente havia desacelerado bruscamente. Ao acionar os freios para evitar a colisão traseira, ela perdeu o controle do veículo, resultando na queda das duas ocupantes.
Equipes do Corpo de Bombeiros e uma viatura do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas e deslocaram-se ao local para realizar o atendimento à ocorrência. A condutora, de 33 anos, e a passageira, de 27 anos, receberam os primeiros socorros dentro da ambulância do Siate.
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Pouco depois, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou para dar apoio. Uma das vítimas permaneceu na unidade do Siate para o Horpital da Providência, enquanto a outra foi transferida para o Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).