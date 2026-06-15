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TRÂNSITO

Queda de moto deixa dois homens feridos em frente ao 10º BPM em Apucarana

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (15), e vítimas foram socorridas pelo Siate e Samu

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 17:25:13 Editado em 15.06.2026, 19:29:56
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Queda de moto deixa dois homens feridos em frente ao 10º BPM em Apucarana
Autor A queda ocorreu em frente à sede do 10º Batalhão de Polícia Militar - Foto: Inspetor Pereira

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou dois homens feridos na tarde desta segunda-feira (15), em Apucarana (PR). A queda ocorreu em frente à sede do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), mobilizando equipes de resgate para o atendimento das vítimas, que precisaram ser levadas ao hospital.

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Uma das vítimas foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros cuidados ainda no local e realizou o encaminhamento para o Hospital da Providência. O segundo envolvido, um jovem de 25 anos, foi atendido por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Ele apresentava escoriações nas mãos decorrentes da queda e também foi transportado para a mesma unidade hospitalar para receber avaliação médica detalhada. As causas que levaram à queda da motocicleta não foram informadas até o momento.

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