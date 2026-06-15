Queda de moto deixa dois homens feridos em frente ao 10º BPM em Apucarana

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou dois homens feridos na tarde desta segunda-feira (15), em Apucarana (PR). A queda ocorreu em frente à sede do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), mobilizando equipes de resgate para o atendimento das vítimas, que precisaram ser levadas ao hospital.

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Uma das vítimas foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros cuidados ainda no local e realizou o encaminhamento para o Hospital da Providência. O segundo envolvido, um jovem de 25 anos, foi atendido por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Ele apresentava escoriações nas mãos decorrentes da queda e também foi transportado para a mesma unidade hospitalar para receber avaliação médica detalhada. As causas que levaram à queda da motocicleta não foram informadas até o momento.