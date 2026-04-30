TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
OCORRÊNCIA

Queda de galho sobre portão mobiliza bombeiros na região central de Apucarana

Moradora chegou em casa na noite desta quinta-feira (30) e não conseguiu entrar

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 21:21:58 Editado em 30.04.2026, 21:21:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Queda de galho sobre portão mobiliza bombeiros na região central de Apucarana
Autor A provável causa do incidente foram as chuvas registradas no município na quarta-feira (29) - Foto: Reprodução via WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da noite desta quinta-feira (30) para remover um galho de árvore que caiu sobre o portão de uma residência na Rua Antônio Ostrenski, no centro de Apucarana (PR). A queda bloqueou a entrada da garagem e impediu o acesso da moradora ao imóvel. O incidente foi registrado nas proximidades do Colégio Nossa Senhora da Glória e não deixou feridos.

LEIA MAIS: Quem era o homem morto ao colidir durante test drive de moto em Maringá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A moradora solicitou o atendimento da corporação ao chegar em casa e encontrar a via de acesso obstruída pela árvore. A equipe de resgate se deslocou até o endereço e realizou o corte do galho para a liberação da entrada do veículo.

Segundo a avaliação do Corpo de Bombeiros no local, a provável causa do incidente foram as chuvas registradas no município na quarta-feira (29). A precipitação causou danos na estrutura da árvore, fazendo com que o galho cedesse e terminasse de cair sobre o portão nesta quinta-feira.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana CHUVAS Corpo de Bombeiros obstrução de galho queda de árvore resgate e salvamento
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV