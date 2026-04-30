Queda de galho sobre portão mobiliza bombeiros na região central de Apucarana

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da noite desta quinta-feira (30) para remover um galho de árvore que caiu sobre o portão de uma residência na Rua Antônio Ostrenski, no centro de Apucarana (PR). A queda bloqueou a entrada da garagem e impediu o acesso da moradora ao imóvel. O incidente foi registrado nas proximidades do Colégio Nossa Senhora da Glória e não deixou feridos.

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A moradora solicitou o atendimento da corporação ao chegar em casa e encontrar a via de acesso obstruída pela árvore. A equipe de resgate se deslocou até o endereço e realizou o corte do galho para a liberação da entrada do veículo.

Segundo a avaliação do Corpo de Bombeiros no local, a provável causa do incidente foram as chuvas registradas no município na quarta-feira (29). A precipitação causou danos na estrutura da árvore, fazendo com que o galho cedesse e terminasse de cair sobre o portão nesta quinta-feira.