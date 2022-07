Queda de energia pode afetar o abastecimento de água em Apucarana

Da Redação

A Sanepar informou na manhã desta quarta-feira (6), que devido a uma queda de energia ocorrida no início desta madrugada, paralisou a operação da captação de água Caviúna/Pirapó. Por isso, pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede de distribuição em Apucarana.

A Copel conseguiu restabelecer o fornecimento de energia por volta das 9h, mas os níveis dos reservatórios encontram-se com níveis muito baixos. A população precisa priorizar o uso da água para consumo humano (higiene e alimentação), evitando desperdícios.

A previsão é de que o abastecimento se normalize, gradativamente, até o final da noite de hoje. A distribuição de água segue normal nos bairros atendidos por sistemas de poços.

"Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br", informou a assessoria.





