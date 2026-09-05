Queda de energia é registrada em diferentes pontos de Apucarana

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Interrupção foi percebida nas regiões Norte e Central da cidade; no Jardim Novo Horizonte, moradores ainda aguardam o retorno da luz

Uma queda de energia elétrica foi registrada em diferentes pontos de Apucarana, no Norte do Paraná, na manhã deste sábado (5). A interrupção foi percebida principalmente nas regiões Norte e Central da cidade. Segundo relatos enviados por leitores, em alguns desses locais o fornecimento foi restabelecido rapidamente.

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No entanto, moradores do Jardim Novo Horizonte continuam sem energia. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) confirmou a ocorrência e informou que equipes foram acionadas para verificar a causa da interrupção.

“Identificamos falta de energia na sua localidade. Equipes acionadas para avaliar a causa no local. Avisaremos assim que houver previsão”, informou a Copel aos consumidores.

Até a publicação desta matéria, a companhia ainda não havia informado a causa da interrupção nem uma previsão para o restabelecimento da energia no Jardim Novo Horizonte.

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A falta de energia também foi relatada em Cambira, onde, conforme informações recebidas pela reportagem, a interrupção ocorreu de forma rápida e o fornecimento foi normalizado.

Como acompanhar

A Copel disponibiliza uma ferramenta para que os consumidores acompanhem, em tempo real, ocorrências e desligamentos na rede elétrica.

A orientação para quem permanece sem energia é acompanhar as atualizações da companhia e registrar a ocorrência pelos canais oficiais de atendimento.

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Importante: a previsão de retorno pode mudar conforme as equipes identificam a causa do problema e realizam os reparos necessários.