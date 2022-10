Queda de energia afeta produção e abastecimento em Apucarana e região

Da Redação

Não há previsão de retorno da energia e de normalização no abastecimento.

A Sanepar informa que, devido a quedas de energia após temporal na região de Apucarana, a produção e a distribuição de água ficam comprometidas em algumas cidades. Pode haver falta de água e/ou oscilação de pressão na rede nos municípios de Apucarana, Faxinal, São João do Ivaí, Cruzmaltina, Grandes Rios, Borrazópolis, Mauá da Serra, São Pedro do Ivaí, Godoy Moreira, Ivaiporã, Marilândia do Sul e São José, distrito de Marilândia.

A Copel foi acionada para fazer o restabelecimento da energia, mas o volume de chamados é muito grande e ainda não há previsão de retorno da energia e de normalização no abastecimento. Em situações como esta, priorize a água tratada para higiene e alimentação. Não desperdice!

Podem ficar sem água, principalmente, clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

Serviço

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

