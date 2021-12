Quatro prédios escolares têm cabos de energia furtados

Da Redação

Mais quatro unidades da rede municipal de ensino de Apucarana foram alvo de ladrões de cabos de energia na madrugada desta quarta-feira. Há uma semana Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria dos Santos Gravena, localizado no Jardim Ponta Grossa, ficou sem energia vítima deste crime, e agora foram o CMEI José Ignácio Neto, no Recanto do Lago; Escola Municipal Fábio Henrique da Silva, no Jardim Marissol; Escola Municipal Fernando José Acosta, no Residencial Sumatra; e no Caic, no Jardim Monções.

Indignado com a situação, que já resultou num prejuízo de mais de R$ 100 mil aos cofres públicos, além de prejudicar o andamento das atividades escolares, o prefeito Junior da Femac, anunciou a imediata expansão da segurança dos prédios escolares do município. “A partir de hoje vamos teremos segurança presencial durante 24 horas em todos os CMEIs e escolas municipais”, afirmou o prefeito durante reunião com o secretário da Gestão Pública, Nikolai Cernescu; com a superintendente administrativa operacional da Autarquia Municipal de Educação (AME), Ana Paula Cunha Barreira; e com a superintendente de engenharia e obras da AME, Andressa Aires de Proença.

“Todas as providências estão sendo tomadas. Foi registrado Boletim de Ocorrência e acionadas Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. As imagens das câmaras de segurança foram repassadas para as forças policiais”, informou o prefeito.

Os furtos de cabos de energia mais uma vez, na manhã de hoje, foi tema conversa do prefeito com o comandante do 10º BPM, tenente-coronel Marcos José Facio e o delegado-chefe da 17ª sub-divisão policial, Marcus Felipe da Rocha. “As ações das forças de segurança devem e serão ainda mais intensas para identificar e prender tanto quem furta quanto quem compra esse material”, declarou Junior da Femac.

De acordo com o comandante do 10º BPM, tenente-coronel Facio, o serviço de inteligência da polícia militar está trabalhando nestes casos. “Tudo indica que alguns dos furtos foram praticados por andarilhos. Estamos coletando imagens e assim que tivermos novidade vamos tomar as medidas necessárias em conjunto com a Polícia Civil e Ministério público para efetiva prisão destes autores. Temos um trabalho investigativo em cima de receptação que está em andamento junto com a Polícia Civil. Esses furtos em CMEIs e escolas não vão passar em branco. Vamos dar uma resposta que a sociedade merece”, assegurou Facio.