Quatro pessoas ficam presas em elevador após queda de energia

Os profissionais liberais e comerciantes instalados no Palácio do Comércio, no centro de Apucarana, estão cobrando providências da Copel por conta dos casos frequentes de oscilações na energia elétrica na área central da cidade. Nesta sexta-feira (01), o problema paralisou os elevadores do prédio, localizado na Rua Oswaldo Cruz, e quatro pessoas ficaram presas. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado.

Segundo a síndica do Palácio do Comércio, Larissa Balan, é o terceiro registro de pessoas presas no elevador do prédio apenas nos últimos 45 dias. “A falta ou oscilação de energia prejudica as placas do elevador, que são muito sensíveis, mesmo com a manutenção dos elevadores em dia”, pontua.

Segundo ela, o Palácio do Comércio tem 68 unidades comerciais, incluindo a sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia). “Quando isso acontece (pessoas presas no elevador), em um dia como hoje, que está muito quente, com 33 graus de temperatura, a nossa primeira ação é chamar os bombeiros. Só que dependendo da forma como o elevador parou, eles não têm como intervir e precisam esperar o técnico”, assinala.

Larissa observa que os comerciantes se sentem prejudicados, além da situação gerar estresse nas pessoas presas no elevador. “Não é um desleixo, uma falta de manutenção ou um descuido da gestão do condomínio. E, sim, um problema que está envolvendo todo o centro e a Copel. A companhia não tem obrigação de ter controle 100% disso, mas teria que que ter o mínimo da consideração de pelo menos avisar quando há uma instabilidade (no fornecimento de energia) para a gente se programar e alertar as pessoas”, completa.

A Copel informou que o intenso calor registrado na tarde desta sexta-feira dilatou os cabos da rede de energia causando um curto-circuito em dois trechos da rede da Copel, e oscilação de energia em regiões próximas. "A origem do problema foi identificada e as equipes da Companhia estão realizando os reparos necessários".

