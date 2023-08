Quatro modalidades fecham fase final dos Jogos Escolares em Apucarana

As modalidades de futsal, basquete, taekwondo e badminton nas categorias masculina e feminina fecham neste sábado de manhã (12/08), em Apucarana, a fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), competição que teve a duração de nove dias em 18 modalidades, sendo utilizadas 20 praças esportivas no município, envolvendo atletas de 12 a 14 anos de idade.

No futsal masculino, o Colégio São José luta pela medalha de bronze contra o Colégio Lacerda Braga, de Goioerê, às 10 horas, no Complexo Esportivo Estação Cidadania. Na preliminar, às 9 horas, pela decisão de terceiro lugar da categoria feminina, jogam Colégio Estadual do Paraná (Curitiba) e Leonardo da Vince (Dois Vizinhos).

As disputas dos títulos do futsal serão realizadas no Ginásio de Esportes do Lagoão. Às 9 horas, na categoria feminina, o Colégio Petrônio Portela (São Jorge do Patrocínio) enfrenta o Colégio Atílio Fontana (Toledo). Em seguida, às 10 horas, o Colégio Marista (Cascavel) joga contra o Colégio Visconde de Guarapuava (Guarapuava) na categoria masculina.

A rodada decisiva do basquete marca essas partidas: ginásio do Sesi – 8 horas, La Salle (Toledo) x Carlos Gomes (Ubiratã), decisão de terceiro lugar feminino; 9h15, Alfa (Campo Mourão) x Castrolanda (Castro), decisão de terceiro lugar masculino. No ginásio do Colégio São José – 8 horas, Alfa (Campo Mourão) x Castrolanda (Castro), final feminina; e às 9h15, Marista (Londrina) x Bertoni (Foz do Iguaçu), final masculina.

Às 8 horas, no ginásio de esportes do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, serão conhecidos os últimos campeões do taekwondo, modalidade que teve a presença de 273 atletas. Às 9 horas, no ginásio do Colégio Canadá, depois de quatro dias, tem o encerramento do badminton.

TÊNIS – Nessa sexta-feira (11/08), no Country Club, foi encerrada a modalidade de tênis masculino. O atleta Rafael Marcellino Sabedotti, do Colégio Marista Pio XII, de Ponta Grossa, foi o campeão. Davi Emanuel Sebold, do Colégio Platão, de Maringá, conquistou a medalha de prata, seguido por Pedro Levi dos Santos Soares, do Colégio Sagrada Família, de Cascavel, e Miguel Egoroff Fogolin Oliveira, do Colégio São Francisco Xavier, de Maringá.

