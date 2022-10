Quatro empresas participam da licitação do Hospital de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durante a sessão, foi feita a abertura do envelope “A” protocolado pelas empresas com a documentação exigida em edital

Quatro empresas – duas de Apucarana, uma de Curitiba e outra de Maringá – participaram da licitação para as obras de estruturação do Hospital de Apucarana. A primeira etapa do processo licitatório, que consistiu na abertura dos envelopes com a documentação apresentada pelas empresas e exigida em edital, foi realizada nesta sexta-feira (14/10) no salão nobre da Prefeitura de Apucarana e transmitida pela Internet, através do “YouTube” no canal “Licitação Apucarana”.

continua após publicidade .

De acordo com Jean Carlos de Deus Martins, que presidiu a sessão de licitação, participaram do certame as empresas Pires Construções e Engenharia (Eireli), de Apucarana, Lebi Construtora Ltda, também de Apucarana, Itaocara Construções Civis Ltda, de Maringá, e Termale Engenharia Ltda, de Curitiba. “Das quatro empresas, três enviaram representantes para acompanhar a sessão e uma optou em não enviar”, observa Jean Martins.

- LEIA MAIS: Hospital Municipal: Apucarana abre a maior licitação de sua história

continua após publicidade .

Durante a sessão, foi feita a abertura do envelope “A” protocolado pelas empresas com a documentação exigida em edital. “Cada empresa teve a oportunidade de analisar a documentação dos concorrentes e de fazer questionamentos”, informa Jean Martins.

Na próxima segunda-feira (17/10), às 14 horas, novamente no salão nobre da Prefeitura, a Comissão Permanente de Licitação voltará a se reunir para análise da documentação e para apresentar respostas aos questionamentos que foram feitos. “Essa é a fase de habilitação ou inabilitação das empresas e, a partir de segunda-feira, vamos abrir prazo para recurso que é de cinco dias”, explica Martins.

Transcorrido esse prazo, caso não seja interposto recurso, será aberto o envelope “B” com a proposta de preço das empresas habilitadas, sendo sagrada vencedora aquela que apresentar a proposta de menor preço.

continua após publicidade .

O objeto que está sendo licitado, através de concorrência pública de abrangência nacional, envolve reforma e ampliação do prédio onde até meses atrás funcionou a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e que no passado já foi um hospital (São José), localizado na Rua Miguel Simião, nº 69.

A OBRA

O prefeito Júnior da Femac reitera que essa é a maior licitação da história de Apucarana no que se refere a valor financeiro, tendo a execução da obra orçada em até R$19.193.803,98. “Um projeto de grande magnitude e importância histórica para Apucarana, que contempla uma estrutura moderna para atender as necessidades da cidade no setor da saúde hospitalar, com prestação de atendimento em todas as especialidades, além de uma ala exclusiva para crianças, com funcionamento 24 horas, que será o Pronto Atendimento Infantil (PAI) projetado para o térreo”, detalha o prefeito Júnior da Femac.

A área construída do Hospital de Apucarana será de 4.062,88 m², sendo 2.616,90 m² de área de reforma e 1.445,98 m² de área de ampliação. O projeto prevê 40 leitos clínicos, um centro cirúrgico, com duas salas de cirurgia, 12 ambulatórios, refeitório para os funcionários e instalações apropriadas para atender a população. A unidade hospitalar terá ainda duas salas de cirurgias dermatológicas. Uma área do andar térreo será destinada ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), com entrada própria, 6 leitos de observação, sala de espera e atendimento 24 horas.

Siga o TNOnline no Google News