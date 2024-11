Quatro crianças estão entre as vítimas de colisão frontal em Apucarana

Quatro crianças eram passageiras em um dos veículos que se envolveu em uma grave batida de frente com outro carro, na Avenida Central do Paraná, no Jardim Diamantina, em Apucarana (PR), na noite desta sexta-feira (25).

O acidente envolveu um Chevrolet Vectra e um Citroën C4 Pallas. Segundo a Polícia Militar (PM), no Vectra estava apenas o motorista, de 25 anos. Já no Citroen, estava um casal, o homem de 39 anos e sua mulher, além das quatro filhas do casal.

Apesar do forte impacto, que deixou os carros destruídos, todas as vítimas sofreram ferimentos leves e, os dois motoristas e uma menina de 11 anos foram socorridas pelo Siate do Corpo de Bombeiros, enquanto as outras vítimas foram socorridas pelo Samu, sendo encaminhadas ao Hospital da Providência para atendimento médico.

