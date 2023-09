Quase uma tragédia: caminhão desce de ré rua de acesso ao Pirapó; veja

Câmeras de segurança flagraram uma cena que poderia ter acabado em uma tragédia no início da noite do último sábado (16), no acesso do Distrito de Pirapó, em Apucarana, no norte do Paraná. Sem motorista, um caminhão desceu de ré pela Rua Erwin Schindler, em direção à BR-376, mas foi parado por uma mureta.

Pelo vídeo, é possível ver que, pelas 18h48 de sábado, o caminhão estava parado em cima da linha férrea. Alguns homens estavam para fora e pareciam estar fazendo alguma manutenção no veículo, quando de repente o caminhão começou a se mover para trás.

Uma pessoa ainda tentou entrar na cabine para frear, mas não conseguiu e o caminhão seguiu em direção à rodovia. Contudo, foi parado antes por uma mureta da rua. Durante a descida, um carro que acessava o distrito quase foi atingido, mas freou antes de uma colisão.

Diversos veículos transitavam pela BR-376, no sentido a Cambira, naquele momento. Apesar do susto, ninguém se feriu. Veja o vídeo:

