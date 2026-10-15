Quase um mês após temporal, escola de Apucarana aguarda reparos no telhado

Secretaria de Educação informa que a unidade passou por avaliação técnica e que os reparos serão realizados assim que houver melhora no clima

Um pai de aluno da Escola Municipal Professora Maria Tereza Gebrim Preto, localizada no bairro Fariz Gebrim, em Apucarana, manifestou preocupação com as condições da estrutura da unidade após o temporal do dia 21 de setembro. Segundo ele, parte do telhado continua danificada, o que gera receio de que telhas possam cair e colocar as crianças em risco. A Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, informou que o local passou por avaliação técnica e que os reparos serão realizados assim que as condições climáticas permitirem o trabalho com segurança.

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O pai encaminhou fotos que mostram uma parte do telhado destelhada e relatou que a situação permanece desde a ocorrência do temporal. “Desde o temporal a escola do Fariz Gebrim está assim correndo risco do telhado ou alguma telha cair sobre as crianças”, afirmou.

Questionada sobre a situação, a Secretaria de Educação de Apucarana, por meio do superintendente de Educação, Pablo Costa e Silva, informou que não há riscos para os alunos. Segundo ele, a equipe de engenharia da AME avaliou a estrutura e constatou que os danos se restringem às telhas que saíram do lugar.

“Segundo avaliação da equipe de engenharia da AME, foram somente telhas que saíram do local, estamos aguardando o tempo firmar para que eles possam subir no telhado para arrumar”, explicou Pablo.

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De acordo com a Secretaria, a continuidade das chuvas em Apucarana tem impedido a realização dos reparos nos telhados em condições consideradas seguras. A execução do serviço depende, portanto, de uma melhora no tempo para que os profissionais possam acessar a cobertura e fazer os consertos.

O temporal registrado em 21 de setembro provocou danos à infraestrutura educacional do município. Ao todo, 36 unidades de ensino foram atingidas, além de estruturas de prédios públicos, residências e estabelecimentos comerciais.



