Quase 6,5 mil estudantes da região estão inscritos no Enem

Quase 6,5 mil alunos da região estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 5 e 12 de novembro. O número é 25% maior do que a edição anterior, quando pouco mais de 5,1 mil estudantes estavam inscritos em Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Mauá da Serra. Ao todo, são 340 locais de prova em 89 municípios do Paraná.

Apucarana é o município com mais inscritos na região. São 2.309 estudantes, número 77% maior que a edição anterior quando 1.777 candidatos se inscreveram. Em Arapongas os inscritos aumentaram quase 80%, passando de 1.802 para 1.432 alunos. Em Ivaiporã, o número passou de 917 para 1.226; em Jandaia do Sul 709 para 741 e em Mauá da Serra 335 para 419.

Para o diretor do Colégio Estadual Polivalente de Apucarana, Helio Edmur da Silva, o aumento nas inscrições na região reflete o incentivo que os alunos têm recebido do Núcleo Regional de Educação (NRE) por meio das escolas. “Acabou a pandemia e a frequência escolar está normalizada. Além disso a escola incentiva muito os alunos. O pessoal do núcleo encaminhou diversos cursinhos gratuitos, aulão da Unespar e nós repassamos isso para os alunos que assistiram as aulas”, afirma.

Segundo o diretor, todos os alunos do Polivalente que cursam o 3ª ano do ensino médio farão a prova neste domingo. “Temos 130 alunos do 'terceirão' e todos farão o Enem. O Polivalente também será sede de aplicação da prova”, informa.

A estudante Julia Yumi Kanno Manosso, 17 anos, aluna de escola privada em Apucarana, está entre os candidatos que farão o exame nos próximos dois fins de semana. Ela pretende ingressar no curso de medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e para isso vem se preparando desde o início do ano.

"Sem dúvidas a parte mais difícil para mim, e acredito que para maioria também, é a redação. Até porque pode ser qualquer tema e a banca é bem exigente na hora da correção. Por isso estou me preparando desde o início do ano, fazendo cursos específicos, e claro, treinando muito a redação", afirma.

Julia destaca que nota do Enem, além de servir como porta de entrada para instituições de ensino superior públicas e privadas no Brasil, também pode ser usada em processos seletivos de universidades no exterior. "Imagina poder estudar em uma universidade em Portugal com a nota do Enem? seria incrível", afirma.

DATA E LOCAIS DE PROVA

O exame acontece nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia, os inscritos respondem a 90 questões objetivas: 45 sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e as demais sobre a aplicabilidade das Ciências Humanas e suas Tecnologias. Além disso, é o momento de escrever a redação com uma proposta dissertativa-argumentativa. Já no segundo dia de provas (12/11), serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. O exame inicia às 13h30 e vai até as 18h30. Nos dois dias, os portões dos locais de prova são fechados às 13h (horário de Brasília). O local de prova está disponível no cartão de confirmação do participante, que pode ser acessado pela Página do Participante.



