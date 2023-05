Quase 50 empresas participam de rodada de negócios da Acia

Da Redação

Rodada foi realizada no Sebrae

Cerca de 49 empresas associadas da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) participaram na manhã desta quinta-feira (18) da primeira Rodada de Negócios mista do ano. O evento aconteceu em parceria com o Sebrae de forma gratuita.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, explica que no mês de março a entidade realizou um evento somente para Mulheres. “Desta vez, será uma sequência de Rodadas de Negócios mista, onde os associados podem participar sem custo”, diz Faganello.

O objetivo da Rodada é aumentar a competitividade e ampliar o networking.

A Consultora da Unimed, Caroline Sloboda, relata que o evento é muito importante.. “Muitas vezes não temos a oportunidade de falar pessoalmente com os empresários, e na rodada ficamos frente a frente. Na última, por exemplo, fechei um contrato com um cliente após falar com ele aqui”, diz a consultora.

Mesmo relato da Representante Comercial, Larissa Costa, da Nunesplast. “Já participei em outras rodadas e é sempre muito bom. Já fechei negócios e estabeleci contatos importantes, por isso, sempre que posso participo”, defende Larissa.

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, ressalta que devem acontecer pelo menos mais três edições este ano. “É uma parceria que sempre dá bons frutos para os associados da Acia, por isso, temos mantido cinco eventos ao ano. Nosso papel é estimular o desenvolvimento e a capacitação dos participantes. Podem contar com o Sebrae para isso”, frisa Tiago.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, adianta que os interessados em participar das próximas rodadas podem entrar em contato. “A próxima rodada será no mês de julho. As vagas são limitadas. Por ser um evento gratuito, temos muitos interessados. É importante fazer um cadastro prévio”, conclui Faganello.

O telefone para contato é o 43 3162 4300.

