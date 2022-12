Quarta será de tempo instável e temperaturas intensas em Apucarana

Da Redação

Chuvas são previstas para a Cidade Alta ao decorrer desta quarta-feira (28)

O tempo segue instável nesta quarta-feira (28) e, por conta disso, chuvas podem ocorrer a qualquer momento do dia em algumas áreas do Estado, principalmente a partir do oeste. Instabilidades se desenvolvem na região Sul do país, enquanto uma frente fria avança no mar na altura deste setor. Devido a isso, as temperaturas se elevam mais lentamente nesta quarta-feira.

A maioria dos municípios do norte do Paraná devem registrar chuva ao decorrer deste dia. Apucarana, por exemplo, registra algumas pancadas durante a madrugada e a tarde desta quarta-feira.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que há uma precipitação acumulada de 12.1 milímetros para a Cidade Alta e 96% de probabilidade de ocorrência de chuva.

Mesmo instável, as temperaturas seguem elevadas na cidade. A mínima prevista é de 20°C. A máxima não deve ultrapassar dos 27ºC.

