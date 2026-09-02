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Quarta-feira terá trégua da chuva em Apucarana, aponta Simepar

Massa de ar mais fria provoca queda nas temperaturas, principalmente durante a manhã

Escrito por Da Redação
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Quarta-feira terá trégua da chuva em Apucarana, aponta Simepar
Autor As temperaturas ficam entre 13°C e 23°C - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A chuva deve dar uma trégua em Apucarana e em grande parte do Paraná nesta quarta-feira (2). Segundo o Simepar, as instabilidades se afastam do Estado, favorecendo a presença do sol entre nuvens ao longo do dia.

Em Apucarana, a previsão aponta tempo firme e 0% de probabilidade de chuva, com precipitação acumulada estimada em 0,0 milímetro. As temperaturas ficam entre 13°C e 23°C. A umidade relativa do ar varia de 51% a 86%, enquanto os ventos sopram de nordeste a 7 km/h, com rajadas de até 32 km/h.

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No Paraná, o ingresso de um ar mais frio deixa o amanhecer com temperaturas mais baixas, especialmente nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Há possibilidade de geada pontual e de fraca intensidade no extremo sul do Estado. O Simepar mantém acompanhamento específico para o risco de geadas.

A chuva fica concentrada principalmente entre a Serra do Mar e as praias, onde podem ocorrer chuviscos passageiros. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e as condições ficam mais estáveis.

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A previsão do Simepar também indica tempo seco em outras áreas do Paraná, com 0% de probabilidade de chuva em diferentes municípios para a quarta-feira.

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