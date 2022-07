Quarta-feira será instável com temperaturas amenas em Apucarana

Da Redação

A frente fria continua atuando sobre a região nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (13), mesmo com o eixo da frente fria sobre o oceano na altura da Região Sudeste do País, o tempo permanece instável no Paraná.

Áreas de instabilidades atuam com pancadas de chuva em diversas regiões paranaenses, principalmente entre os setores noroeste, oeste, sudoeste e central.

No norte do Paraná, onde Apucarana fica localizada, pode ocorrer chuvas em alguns momentos do dia. A Cidade Alta, por exemplo, tem uma precipitação acumulada de 5.4 mm.

Por conta da passagem da frente fria, o amanhecer será com temperaturas baixas entre as regiões da “metade sul” do Estado e elas devem se manter assim ao decorrer do dia, exceto sobre a faixa mais ao norte do Paraná, onde os valores são um pouco mais elevados.

Ao amanhecer, Apucarana registrou mínima de 13ºC, e a máxima não deve ultrapassar dos 22ºC.

Região

Jandaia do Sul, que também fica no norte do Paraná, também terá tempo instável nesta quarta-feira. A precipitação acumulada é de 5.0 mm. A respeito das temperaturas, a mínima prevista é de 11ºC, e máxima de 23ºC.

Ivaiporã também pode registrar chuva. Há uma precipitação de 10 mm para a cidade também. Devido à passagem da frente fria, as temperaturas ficam amenas no município. Elas devem variar entre 9ºC e 19ºC.

