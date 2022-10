Quarta-feira será ensolarada com máxima de 29ºC, em Apucarana

Da Redação

O tempo segue firme na Cidade Alta nesta quarta-feira (26)

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) diz que o tempo segue estável na maioria dos municípios paranaenses nesta quarta-feira (26). Apucarana, por exemplo, é uma das cidades que apresenta tempo firme.

O sol surgiu logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira na Cidade Alta e deve predominar ao longo do dia. Inclusive, por conta do predomínio do sol, o município deve registrar temperaturas elevadas.

Segundo a previsão do Simepar, Apucarana deve deve atingir uma máxima superior do que as registradas nos dias anteriores. O instituto meteorológico aponta que o valor deve chegar à casa dos 29ºC. Já a mínima obtida foi de 15ºC ao amanhecer.

Ainda de acordo com o Simepar, o tempo fica firme apenas até esta quarta-feira, pois há uma nova frente fria avançando sobre o Sul do Brasil e fará com que pancadas de chuvas, acompanhadas de descargas elétricas, ocorram a partir de quinta-feira (27). Neste dia, a possibilidade de chuva para a Cidade Alta é de 94% para uma precipitação acumulada de 3.3 mm.

