Quarta-feira será ensolarada com máxima de 27ºC em Apucarana

O tempo segue firme na Cidade Alta nesta quarta-feira (27)

A quarta-feira (26) será mais um dia de tempo estável no Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), algumas cidades do centro-sul, Campos Gerais e do litoral podem ter um amanhecer com bastante nebulosidade ou nevoeiros, porém, qualquer possibilidade de ocorrência de chuva é descartada.

Ao decorrer desta quarta, o sol surge e predomina nesses setores, exceto na região litorânea, onde a presença das nuvens será intensa. No norte do Paraná, assim como a maior parte do Estado, o tempo se mantém firme com a presença do sol.

Apucarana, por exemplo, registrará mais um dia estável e quente. No início da manhã, a Cidade Alta obteve mínima de 15ºC, e, conforme o Simepar, durante o dia os termômetros devem chegar a máxima de 27ºC.

Alguns municípios do oeste, noroeste e norte podem marcar valores acima dos 30ºC.

Região

O tempo também se apresenta estável em outros municípios do norte do Paraná, como, por exemplo, Jandaia do Sul. Na cidade, o sol surge e predomina durante o dia todo, fazendo com que as temperaturas sejam intensas. Os valores previstos são 11ºC para mínima e 29ºC para máxima.

Ivaiporã também terá tempo firme. Além disso, os termômetros devem registar máxima de 29ºC no município. A mínima obtida foi de 13ºC.



