Quarta-feira será de tempo instável em Apucarana e região

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (10), a chuva mais forte ocorre entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná chove nos setores mais ao sul, mas no geral as precipitações são de intensidades fracas a moderadas. No noroeste e no norte pioneiro o tempo fica estável, com destaque para temperaturas um pouco mais elevadas.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18˚C e máxima não deve ultrapassar os 26˚C. Segundo a SIMEPAR, existe a previsão de 4.2 milímetros de chuva para a cidade e região.