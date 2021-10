Da Redação

Quarta-feira será de tempo estável e temperaturas amenas

A possibilidade de ocorrência de chuva na Cidade Alta diminui e, com isso, a estabilidade volta a predominar. Apucarana amanheceu com o tempo firme nesta quarta-feira (20) e registrou temperaturas amenas, com mínima de 12º C. Já a máxima deve chegar aos 25º C.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo deve se manter ensolarado até sexta-feira (22). Há previsão de chuva para o final de semana.

Na quarta-feira, a condição favorável para a ocorrência de chuvas diminui sobre grande parte do Estado, mantendo o tempo mais estável. Em regiões mais ao leste do Paraná, a incursão de umidade do oceano induz uma concentração maior de nebulosidade, onde há possibilidade de garoas isoladas, principalmente entre a RMC e a faixa litorânea. As temperaturas já começam a apresentar elevação em todo o Estado se comparadas ao dia anterior.