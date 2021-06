Quarta-feira será de tempo ensolarado em Apucarana e região

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu ensolarada nesta quarta-feira (02) e registrou temperatura mínima de 14º C. A máxima não deve ultrapassar os 25º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva nesta quarta-feira na cidade e região.

Na quarta-feira o rápido deslocamento de uma frente fria pelo mar na altura do sul do Brasil, favorece para um aumento de nuvens entre o oeste e o sul do estado. Nestas áreas há possibilidade de chuva rápida/isolada entre a tarde e a noite. Para setores mais ao norte as temperaturas se elevam um pouco mais no dia, com baixa possibilidade de chuvas na região.