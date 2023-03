Quarta-feira será de tempo abafado e sol entre nuvens em Apucarana

Da Redação

O Simepar mostra que não há previsão de chuva para o município

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a quarta-feira (22) será de tempo abafado em Apucarana, norte do Paraná. O instituto meteorológico também informa que o dia contará com o predomínio do sol, mas, em alguns momentos, ele deve ficar entre nuvens.

Nos últimos dias, a Cidade Alta registrou pancadas de chuva ao entardecer, contudo, conforme o Simepar, a expectativa para chuvas começa a diminuir a partir desta quarta.

Segundo o instituto meteorológico, esses eventos devem ser mais comuns na "metade sul" do estado. Isso se deve às taxas de umidade, pois elas continuam elevadas e, consequentemente, aumentam as chances para ocorrência de precipitação. No geral, os eventos seguem ganhando força a partir da tarde, com algumas descargas atmosféricas associadas.

Mesmo estando no outono, as temperaturas continuam altas, principalmente no interior. Em Apucarana, por exemplo, os termômetros registraram a mínima de 18ºC ao amanhecer desta quarta-feira.



Devido ao predomínio do sol, a máxima deve chegar aos 32ºC.

