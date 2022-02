Da Redação

Quarta-feira será de temperaturas elevadas na Cidade Alta

A Cidade Alta amanheceu com temperaturas amenas nesta quarta-feira (2), registrando mínima de 19ºC. Além disso, o tempo está fechado e há regiões com bastante neblina, o que faz com que os motoristas redobrem a atenção. Porém, no período da tarde, esquenta bastante. A máxima deve chegar aos 28ºC.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo se mantém instável em Apucarana e região. A precipitação acumulada é de 1.8 mm.

Algumas chuvas mais pontuais ocorrem na quarta-feira no Paraná. Na maior parte das regiões, o sol predomina e as temperaturas ganham elevação. Com isto, chove rápido e de forma bastante localizada, a começar por áreas de serras. Contudo, o destaque é o aumento da sensação de calor no período da tarde.