Quarta-feira será de temperaturas amenas em Apucarana

Apucarana amanheceu ensolarada nesta quarta-feira (9) e registrou mínima de 14º C. A máxima não deve ultrapassar dos 23º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a quarta-feira será de tempo instável, pois pode chover no período da tarde. A precipitação acumulada é de 3.8 mm.

A instabilidade se mantém Paraná devido à circulação dos ventos que transportam umidade da Amazônia para o Sul do País. Assim, o céu varia entre parcialmente nublado e encoberto e com previsão de pancadas de chuva. No interior deve chover forte por alguns momentos. As temperaturas seguem amenas em todo o Estado.