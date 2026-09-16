Quarta-feira será de sol entre nuvens e sem chuva em Apucarana

Simepar prevê mínima de 13°C e 0% de chance de chuva na Cidade Alta; no Paraná, frio será mais intenso no Sul e Sudoeste

A quarta-feira (16) deve começar com temperaturas mais baixas em boa parte do Paraná, devido à atuação de uma massa de ar frio. Em Apucarana, a previsão do Simepar indica mínima de 13°C e máxima de 24°C, com tempo sem chuva ao longo do dia.

De acordo com o Simepar, a probabilidade de ocorrência de chuva em Apucarana é de 0%, com precipitação acumulada prevista em 0,0 milímetro. A umidade relativa do ar deve variar entre 47% e 96%.

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O vento predominante será de leste (L), a 7 km/h, com rajadas que podem chegar aos 40 km/h.

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Paraná

No Paraná, o amanhecer de quarta-feira será marcado por temperaturas baixas, especialmente nas regiões Sul e Sudoeste, onde os termômetros podem registrar valores inferiores a 5°C.

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A atuação da massa de ar frio, associada à menor disponibilidade de umidade, favorece a redução da nebulosidade sobre grande parte do Estado.

A exceção fica por conta da faixa leste do Paraná, onde a influência da umidade proveniente do oceano mantém maior cobertura de nuvens. Nesses setores, pode ocorrer garoa em alguns momentos.

Assim, enquanto Apucarana terá uma quarta-feira sem previsão de chuva e com temperaturas entre 13°C e 24°C, o Paraná terá um amanhecer mais frio, principalmente nas áreas do Sul e Sudoeste.