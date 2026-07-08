Quarta-feira será de frio no amanhecer e tarde agradável em Apucarana

Tempo segue estável no Paraná, com temperaturas negativas no sul e calor de até 24°C no noroeste

A quarta-feira (08) será marcada por tempo firme e temperaturas em elevação ao longo do dia em Apucarana. A influência da massa de ar polar ainda garante um amanhecer frio, com mínima prevista de 8°C, mas o sol favorece o aquecimento durante a tarde, quando os termômetros devem atingir 20°C.

Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 31% e 65%, enquanto os ventos sopram de leste a cerca de 4 km/h, com rajadas de até 7 km/h.

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No Paraná, as condições de estabilidade atmosférica permanecem em todas as regiões. O destaque fica para o amanhecer, quando municípios do sul do estado poderão registrar temperaturas negativas, devido à atuação da massa de ar polar e à pouca nebulosidade.

Durante a tarde, o frio perde intensidade gradualmente e as temperaturas entram em elevação em todo o estado. As máximas passam dos 16°C em praticamente todas as regiões e podem chegar perto dos 24°C no noroeste paranaense. O tempo segue seco e com predomínio de sol.