Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
MUDANÇA CLIMÁTICA

Quarta-feira será de chuva e ventos fortes em Apucarana; previsão gera alerta

Frente fria intensifica as instabilidades no Paraná e pode provocar rajadas de vento, granizo e descargas atmosféricas

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 06:00:05 Editado em 21.07.2026, 14:00:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quarta-feira será de chuva e ventos fortes em Apucarana; previsão gera alerta
Autor Para Apucarana, o Simepar prevê 98% de probabilidade de chuva - Foto: Adriany Freitas/TNonline

A quarta-feira (22) será de tempo instável em Apucarana e em praticamente todo o Paraná. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o avanço de uma nova frente fria intensifica as instabilidades sobre o Estado, favorecendo pancadas de chuva e tempestades ao longo do dia.

📰 LEIA MAIS: Paraná abre PSS para contratação de professores e pedagogos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O instituto alerta para a possibilidade de rajadas de vento, queda de granizo em pontos isolados e descargas atmosféricas, além de grandes acumulados de chuva, principalmente nas regiões do interior paranaense.

Para Apucarana, o Simepar prevê 98% de probabilidade de chuva, com acumulado de 3,6 milímetros. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 95%, os ventos sopram de nordeste (NE) a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 54 km/h. As temperaturas ficam entre 16°C e 24°C.

Já a previsão da Climatempo indica sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde, com temporais previstos para a noite. A empresa estima um acumulado de 12,3 milímetros de chuva, com 89% de chance de precipitação, temperatura entre 18°C e 22°C e ventos de norte-nordeste (NNE) a 7 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pela previsão hora a hora da Climatempo, a chuva deve ganhar força a partir da tarde, com os maiores volumes esperados entre o fim da tarde e o início da noite, período em que há maior risco de temporais.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

Diante da previsão, a recomendação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e redobre a atenção durante os períodos de chuva intensa, especialmente devido ao risco de ventos fortes, alagamentos pontuais, queda de galhos e descargas elétricas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alertas meteorológicos clima Apucarana meteorologia previsão do tempo previsão para apucarana tempo apucarana
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV