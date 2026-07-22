Quarta-feira será de chuva e ventos fortes em Apucarana; previsão gera alerta

Frente fria intensifica as instabilidades no Paraná e pode provocar rajadas de vento, granizo e descargas atmosféricas

A quarta-feira (22) será de tempo instável em Apucarana e em praticamente todo o Paraná. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o avanço de uma nova frente fria intensifica as instabilidades sobre o Estado, favorecendo pancadas de chuva e tempestades ao longo do dia.

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O instituto alerta para a possibilidade de rajadas de vento, queda de granizo em pontos isolados e descargas atmosféricas, além de grandes acumulados de chuva, principalmente nas regiões do interior paranaense.

Para Apucarana, o Simepar prevê 98% de probabilidade de chuva, com acumulado de 3,6 milímetros. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 95%, os ventos sopram de nordeste (NE) a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 54 km/h. As temperaturas ficam entre 16°C e 24°C.

Já a previsão da Climatempo indica sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde, com temporais previstos para a noite. A empresa estima um acumulado de 12,3 milímetros de chuva, com 89% de chance de precipitação, temperatura entre 18°C e 22°C e ventos de norte-nordeste (NNE) a 7 km/h.

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Pela previsão hora a hora da Climatempo, a chuva deve ganhar força a partir da tarde, com os maiores volumes esperados entre o fim da tarde e o início da noite, período em que há maior risco de temporais.

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Diante da previsão, a recomendação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e redobre a atenção durante os períodos de chuva intensa, especialmente devido ao risco de ventos fortes, alagamentos pontuais, queda de galhos e descargas elétricas.