Quarta-feira será de calor intenso em Apucarana e região

Apucarana amanheceu ensolarada nesta quarta-feira (18) e registrou temperatura mínima de 18º C. A máxima deve chegar aos 33º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a estabilidade deve predominar nesta quarta-feira na cidade e região.

Poucas alterações no tempo nesta quarta-feira sobre o Paraná. Segue com mais nuvens na região litorânea do estado, o que inibe uma elevação maior da temperatura. Já nas demais regiões paranaenses a tendência é de rápido aquecimento e, novamente, as temperaturas ficam altas no período da tarde. O calor e o tempo seco aumentam o risco de queimadas/incêndios.