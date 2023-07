Quarta-feira promete ser de tempo firme e temperaturas amenas

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que não há expectativa de mudanças nas condições do tempo nesta quarta-feira (5) em relação ao dia anterior.

Com isso, teremos mais um dia de predomínio de sol sobre o Paraná, o que favorece a elevação das temperaturas.

Nevoeiros formam-se entre o centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba entre a madrugada e o amanhecer, mas perdem força rapidamente. Faz frio no início da manhã no Estado, inclusive com condições para formação de geadas fracas no sul paranaense.



Já no norte do Paraná, onde Apucarana fica localizada, o dia se mantém firme. Na Cidade Alta, por exemplo, o sol deve predominar ao longo do dia.

Em relação às temperaturas, deve fazer frio ao amanhecer no município. A previsão mostra que nas primeiras horas da manhã a mínima chega aos 12°C.

No entanto, devido ao predomínio do sol, esquenta rapidamente, e os valores atingem os 23°C.

